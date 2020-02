Bedre vann, dårligere skispor i Harstad

nyheter

Harstad kommune melder på sin Facebook-side at arbeidet med den nye hovedvannledningen hindrer i at de får lagt skispor på alle stedene de pleier. Arbeidet foregår langs Bergselva i Folkeparken, og strekker seg over Blåbærhaugen og Bergseng mot Åsegarden.

Det blir ikke kjørt trasé fra Bergseng-brua forbi sykkelanlegget ved Blåbærhaugen og til lysløypa i Folkeparken. Det blir heller ikke kjørt skispor ved Åsegarden, der det tradisjonelt har vært mulig å komme ned i skiløypene nedenfor Åsegarden leir. Dette gjelder hele skisesongen i år, melder kommunen via Facebook.