Solid overskudd - lovpriser samarbeid og disiplin i kommunen

nyheter

Dette skriver Kvæfjord kommune på sine hjemmesider. Regnskapet har et positivt netto driftsresultat på 4,8 millioner kr, noe som utgjør 1,5 prosent av kommunens totale driftsinntekter. Årets investeringer er gjort opp i balanse, konkluderer kommunedirektør Merete Hessen og økonomisjef Turid Norlunn Hanssen.

De lister opp følgende årsaker til overskuddet:

– Driften på tjenesteområdene var preget av stram og lojal budsjettoppfølging innenfor hele organisasjonen.

– Tjenesteområdene gjorde jobben i tråd med budsjettforutsetningene, slik at driften samlet ble i balanse.

– Lavere renteutgifter enn budsjettert.

– Lavere pensjonsutgifter enn budsjettert.

– Avklaringer i 2019 av flere uenighetssaker fra tidligere år ga større inntekter enn budsjettert.

– Inntekt fra havbruksfondsmidler det ikke var budsjettert med.

I tillegg mener de godt samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte har vært viktig for resultatet.

Netto er det avsatt fem millioner kroner til disposisjonsfond. Dette er midler fra det positive regnskapsresultatet for 2018.

Pr 31.12.2019 utgjør kommunens disposisjonsfond 46,8 millioner kroner.

– Dette gir kommunen likviditet og fungerer som buffer for fremtidige større svingninger i driftsinntekter og driftsutgifter, påpeker Hessen og Norlunn Hanssen.

Men samtidig advarer de mot å slakke på tøylene:

– Gode regnskapsresultat de siste årene, har gitt rom for å saldere budsjett- og økonomiplan for 4-årsperioden 2020–2023 med å hente til sammen 22 millioner fra disposisjonsfondene. Dette vil ikke være en bærekraftig utvikling i et lengre perspektiv. Kommunen må derfor fortsatt ha fokus på en sunn driftsbalanse for å beholde det økonomiske handlingsrommet, skriver de.

Regnskapstallene for 2019 er foreløpige. Innen 15. april skal revisjonen avgi sin beretning. Det må derfor tas forbehold om endringer av regnskapstall.