Kutter i flytilbudet på Evenes: – Vi er i en fortvilt situasjon

Widerøe kutter i kortbanenettet over hele landet. Totalt kutter de 4000 avganger i året, som innebærer 15 prosent av den kommersielle produksjonen på kortbanenettet, ifølge pressemeldingen.

Ifølge flyselskapet rammes Evenes spesielt hardt. Her legger Widerøe ned rutene til Bodø og Andenes.

– Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-Norge. Vi er i en fortvilet situasjon, skriver administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen.

– Lønnsomheten for drift av kommersielle kortbaneruter er under hardt press. Økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen og den generelle markedsutviklingen i Norge har medført store utfordringer for lønnsomheten på de minste flyene som flyr de korteste rutene i Norge. Widerøe ser seg dessverre nødt til å redusere tilbudet på en rekke kortbaneruter for å tilpasse oss dagens rammebetingelser, heter det i pressemeldingen.

Endringene trer i kraft 4. mai 2020.

Disse rutene legges ned:

Bodø – Evenes legges ned.

Andenes – Evenes legges ned. Andenes – Bodø flys direkte og via Stokmarknes. Antall avganger Bodø – Andenes blir likt som i dag.

Bodø – Svolvær: Avgang fra Bodø 06:50 legges ned mandag og tirsdag.

Svolvær – Bodø: Avgang fra Svolvær 07:30 legges ned mandag og tirsdag.

Bodø – Mo i Rana avgang fra Bodø 06:25 legges ned torsdag-fredag.

Mo i Rana-Bodø: avgang fra Mo i Rana 07:15 legges ned torsdag fredag.*Florø – Oslo: Avgang fra Florø 09:25 legges ned torsdag og fredag.

Bergen – Florø: Avgang 22:00 legges ned onsdag, torsdag og fredag.

Florø – Bergen: Avgang 06:30 legges ned torsdag og fredag.

Tromsø – Vadsø: Avgang 10:25 fra Tromsø legges ned søndag.

Vadsø – Tromsø: Avgang 11:55 fra Vadsø legges ned søndag.

Tromsø – Alta: Avgang fra Tromsø 08:20 legges ned alle ukedager.

Alta - Tromsø: avgang fra Alta 09:15 legges ned alle ukedager.

Oslo – Hovden: Avgang fra Oslo 08:00 legges ned alle ukedager fra 1.april.*Hovden - Oslo: Avgang fra Ørsta/Volda 09:25 legges ned alle ukedager fra 1. april.

Tromsø – Hammerfest: Avgang fra Tromsø 16:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Hammerfest – Tromsø: Avgang fra Hammerfest 17:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Direkteruten Oslo – Sandnessjøen legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

Direkteruten Oslo – Brønnøysund legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul

Direkteruten Oslo – Mo i Rana legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

Direkteruten Oslo – Svolvær legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

Direkteruten Oslo – Leknes legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

Direkteruten Oslo – Namsos legges ned i oktober, november, desember og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.