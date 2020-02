– Vi har tett kontakt med Tine

nyheter

Varaordfører Espen Ludviksen og ordfører Kari-Anne Opsal reagerer på at Høyres Einar Mustaparta i fredagens avis uttaler at han håper det ikke kommer som en overraskelse på politisk ledelse at Tine skal omorganisere.

– Vi er på tilbudssiden og har gitt beskjed til Tine at dersom organisasjonen skulle trenge mer areal på Sama, så skal kommunen sørge for at de får det, sier de.