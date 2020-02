Politiet: – Han svindlet både selskaper og privatpersoner

nyheter

Siktelsen er tatt ut av Nordland politidistrikt. Totalt mener ordensmakten at han har lurt bedrifter og privatpersoner for et beløp i overkant av 54.000 kroner.

Uberettigede krav

Blant foretakene han fikk ut penger fra, eller forsøkte å svindle, finner man IF Skadeforsikring, Sparebank 1, Gjensidige Forsikring og Knif Trygghet Forsikring. Dette gjorde han ved å tegne forsikringer i andre personers navn. Han leverte så inn krav om utbetaling for en hel rekke forhold. Blant annet stjålne sykler, påhengsmotorer og en snøfreser. I tillegg til krav om erstatning for skader på gjenstander fra datamaskiner til tv-apparater.