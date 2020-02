nyheter

Lill Klæboe tiltrer stillingen som avdelingssjef og Kjersti Sandnes som seksjonssjef. Avdelingen dekker området Vesterålen, Lofoten, Ofoten og deler av Sør-Troms.

– Jeg er veldig glad på regionenes og avdelingens vegne for at Lill og Kjersti har takket ja til stillingene. Vi får med oss to dyktige ledere på laget som skal være med på å utvikle avdelingen videre, og bidra til å sikre god kvalitet i tilsynsarbeidet, sier regiondirektør i region Nord Mattilsynet, Geir Arne Ystmark.