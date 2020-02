Heavy vinsmaking og klassisk i fri dressur i Nordic Hall: - Skal bli et lite kulturhus

nyheter

Han har god grunn. 12. mars ankommer Sigurd Wongraven Nordic Hall. Wongraven er herostratisk berømt som frontfigur i black metalbandet Satyricon, og utgjør en av nasjonens kulturelle hovedeksporter til et enormt internasjonalt musikkmarked.

Høy kjendisfaktor

Men metal-idolet har et litt stillere liv på sia av musikken. Han ble tidlig grepet av en pasjon som utgjør en stor del av livet: Vin. Pasjonen førte til at han begnte å blande sin egne, som igjen førte til et importfirma, som har ført til en hel linje med Wongraven-viner på Polet.