Harstad får ny avis

– Harstad trenger en avis til. Med vår nye avis øker vi mediemangfoldet, konkurransen og gir folk et enda bedre nyhetstilbud, sier Geir Are Jensen i Nu Publishing.

Nu Publishing AS etablerte seg i Bodø for 18 år siden og har siden satset også i Rana og Vefsn. Nu Publishings mål er å starte aviser i områder som mangler avis eller aviskonkurranse. Selskapet etablerte seg i Narvik for noen måneder siden, men måtte gi opp etter kort tid.