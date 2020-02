nyheter

Børge Nilsen (62) liker ikke å kritisere, men hendelsen på sykehuset på kvelden lørdag 1. februar skulle han gjerne vært foruten. Nå står han fram i håp om at andre skal slippe det han gjennomgikk.

Dødssyk

Børge er kjent som en humørfylt trubadur, og spiller sammen med Viggo Isaksen i The to stykkja. For halvannet år ble han alvorlig syk. Han falt om under et opphold på Risvær, ble fraktet i helikopter til UNN Tromsø der det etter hvert ble konstatert svulst på hjernen.