Aiste (38) er ny sjef på Hennes & Mauritz: – Det var tid for forandringer

– Det var tid for forandringer for meg, og butikken var lenge uten daglig leder lenge og trengte noen, sier daglig leder Aiste Nauburaite (Aiste Nau). Hun har nå driftet Hennes & Mauritz på Kanebogen senter i en måned.

– Mye ansvar

Nauburaite forlot nylig stillingen som butikksjef i Clas Ohlson. Hun er opprinnelig utdannet interiørstylist, men har hatt en karriere i butikkbransjen som startet i Skeidar. I tillegg er hun en kjent motivlakkerer både i Norge og i utlandet.

De første månedene i jobben vil hun bruke til å bli kjent med butikkens 20 ansatte.

– Det er veldig spennende å møte jentene. For meg er de det viktigste at de ansatte skal trives.

Hun ser frem til å jobbe i en ny type butikk.

– Det er jo verdens største klesgigant, og du er jo en liten del av det store bildet her. Men likevel er det mye ansvar som hviler på mine skuldre. Det er en fin butikk med mye potensiale. Ellers går jeg går fra et mannsdominert arbeidsmiljø til et kvinnedominert, så det er spesielt.

Gjør endringer i butikken

Nauburaite forteller at butikken framover skal innføre endringer med henne som ny sjef.

– Fremover er hovedfokuset at kundene skal være mer synlig i butikken, sier hun.

– Målet er først og fremst å få personalet til å trives og glede seg til arbeidsdagen

35.000 følgere

For Nauburaite ender ikke arbeidet etter dagjobben i Hennes & Mauritz. Når hun er ferdig med middag og fritidsaktiviteter med barnet, begynner hun på jobb nummer to som motivlakkerer.

I dag har hun nesten 36.000 følgere på Facebook-siden sin og 2500 på Instagram for firmaet hun startet opp i 2016.

– Nå vil jeg først og fremst beholde motivlakkering som hobby for å beholde lidenskapen for det jeg gjør, sier Nauburaite, som kan bruke timevis hver dag på å male alt fra motorsykler til malerier.

Hun får bestillinger innad i Norge og over hele verden via sosiale medier, og forteller at hun derfor slipper å markedsføre seg for å få kunder.

Hvor mange bestillinger får du?

– Det er vanskelig å svare på. For det kan være en motorsykkel med tema til et bilde av norsk natur som kan ta et par kvelder. Det er mye å gjøre, så det finnes ikke tid for fritid. Men jeg gjør det jeg elsker og er privilegert som får gjøre det. Jeg er litt autofil, og biler er min dyreste hobby.

– For eksempel kan deler til en motorsykkel sendes til meg, men det blir ofte dyrt å sende til utlandet. I Norge har vi også et helt annet prisnivå. Heldigvis kjenner jeg mange billakkerere i utlandet som jeg kan tipse om oppdragene jeg får tilbud om.