Stanset i stjålet bil etter å ha blitt jaget av fire politibiler

Det forteller operasjonsleder Karl Erik Thomassen til iTromsø.

Mannen kjørte i varebilen som ble stjålet ved et innbrudd på Stakkevollveien tirsdag morgen.

– Vi observerte bilen inne i Tromsø og i alt fire patruljebiler deltok i jakten på kjøretøyet. Jakten gikk helt inn til Minken i Ramfjord der føreren snudde, forteller Thomassen.

La ut spikermatter

På retur til Tromsø hadde politiet lagt ut spikermatter, forteller operasjonslederen.

– Han kjørte over spikermattene og fikk punktering. Han holdt imidlertid fortsatt så høy fart at vi valgte å avbryte jakta, og rekvirerte tyngre kjøretøy for å blokkere veien for å kunne stanse ham, sier Thomassen.

Ifølge politiet er det en tidligere kjenning av dem som kjørte bilen.

Har rømt fra politiet tidligere

– Han har tidligere stukket av fra politiet på den samme måten, og han har også andre forhold på rullebladet sitt, sier Thomassen.

Etter sammenstøtet med autovernet ble mannen tatt om hånd av ambulansepersonell og deretter tatt med til legevakt for rustest.

E8 ved Vekta var sperret for nordgående trafikk etter hendelsen, og bilene på tur inn til Tromsø ble ført via vegvesenets kontrollstasjon.