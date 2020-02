Nå er floa på sitt høyeste: Her kan du følge vannstanden minutt for minutt

nyheter

Mandag ettermiddag til tirsdag kveld er det svært høy vannstand, estimert 65-80 cm over høyden oppgitt i tidevanntabellene. Klokken 1430 nådde vannet sitt høydepunkt tirsdag.

Flere krefter slår seg sammen og bidrar til å løfte tidevannet. For det første er det fullmåne, som alltid medfører høy vannstand. I tillegg løfter et lavtrykk på vannmassene. Lufttrykket er så lavt at det skaper trøbbel for mindre rutefly, siden instrumentene om bord ikke takler så lave verdier (omkring 945 millibar). Som om ikke det er nok, skyver kraftig vind i Sør-Norge og kuling i Norskehavet vannmasser nordover langs kysten og inn mot land. Det kan det bli stormflo av.