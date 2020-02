Frisørgigant kommer til Harstad: – Forventer at dette vil slå an

nyheter

Fredag 14. februar åpner kjeden sin første salong i Harstad. Cutters skiller seg fra andre frisørkjeder ved at de kun tilbyr klipp og enkel styling til en fast pris. Med andre ord har kjeden utelatt andre tjenester som hårvask, farging og striping fra sitt konsept. I tillegg har de ingen timebestilling, så det er kun mulig å få time ved drop-in.

Daglig leder og grunnlegger av Cutters, Kristian Solheim, kan fortelle at kjeden alltid gjør grundige undersøkelser før de bestemmer seg for å satse i et nytt marked.

– Basert på vår innsikt tror vi Cutters vil slå godt an i Harstad, og vi forventer at det blir et populært konsept, fortsetter Solheim.