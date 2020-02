Springflo skapte oversvømmelse

nyheter

Branninspektør og overordnet vakt ved Harstad brann og redning, Just Børre Glomsås, sier at tradisjon tro får brannvesenet melding fra sentrumsbutikker om å være behjelpelig med å pumpe ut vann når det er springflo. Mandag sto De 4 Roser for tur.

– Harstad brann og redning er behjelpelig med å få tømt vann når oversvømmelse skjer av naturlige grunner. Nå har kafeen fått beskjed om å ta vekk gjenstander fra gulv og plassere i høyden eller i et annet rom som ikke er i nærvær med vannet, sier Glomsås.