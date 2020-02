nyheter

I samarbeid med Sparebank 68° Nord og Den kulturelle skolesekken i Harstad Kommune, inviterer Harstad kino tradisjon tro til skolekino for Harstads elever. I år er det hele tre dager med visninger for å dekke etterspørselen, så at dette er et populært arrangement er det ingen tvil om.

Det bekrefter også kulturrådgiver i Harstad kommune, Maren Aurebekk, som tar imot påmeldingene fra skolene. Datoene i år er 11., 13. og 20. februar.