Notorisk ruskjører fra Harstad slipper fengsel

nyheter

Mannen i slutten av 20-årene har i årenes løp opparbeidet seg et solid rulleblad når det gjelder brudd på veitrafikkloven, vinningsforbrytelser, narkotika og heleri.

Han har blant annet blitt tatt for ruskjøring fem ganger, og kjørt uten lovlig førerkort minst åtte ganger.

Satte foten ned

30. september i fjor ble han på nytt dømt i Trondenes tingrett. Denne gangen til tre måneders ubetinget fengsel og bot på 8.000 kroner. Han avga en uforbeholden tilståelse i retten.

I mellomtiden har han forsøkt å ta et oppgjør med sin kriminelle fortid. Han har brutt med rusmiljøet, flyttet fra Harstad, og kjemper for å holde seg rusfri. Å bli sperret inne på en celle, ønsker han ikke.

Dommen fra tingretten ble derfor anket inn for Hålogaland lagmannsrett.

Tøff oppvekst

På vegne av sin klient argumenterte forsvarsadvokat Tom Ovesen for at ubetinget fengsel neppe er rette reaksjon, når harstadmannen er i en rehabiliteringssituasjon.

Domfelte har vært gjennom en tøff oppvekst, og havnet tidlig på skråplanet, blant annet gjennom misbruk av narkotika.

Rusproblemene fikk han så i konflikt med andre deler av lovverket, som eksempelvis vinningskriminalitet.

Alternativ straff

I stede for ubetinget fengsel anførte forsvareren at fengselsstraffen i sin helhet bør gjøres betinget, med særvilkår om «program mot ruspåvirket kjøring».

Han påpekte at domfelte er i målgruppen for slikt program, og er svært motivert for å bli rusfri.

Programmet regnes som en slags straffereaksjon overfor personer som ellers ville blitt dømt til ubetinget fengselsstraff for kjøring under påvirkning av legale og illegale rusmidler.

Det har som mål å øke bevisstheten om egen adferd, konsekvensene av denne og hindre fremtidig ruskjøring.

Respekt for loven

Påtalemyndigheten mente på sin side at allmennpreventive hensyn er til hinder for at fengselsstraffen fullt ut gjøres betinget på de nevnte særvilkår.

Gjentatte tilfeller av kjøring i påvirket tilstand og uten førerkort må straffes med ubetinget fengsel.

Som et alternativ ble det anført at 60 dager av straffen kan gjøres betinget, med to års prøvetid på særvilkår om program mot ruspåvirket kjøring.

Får ny sjanse

Hålogaland lagmannsrett har kommet fram til at det er lite hensiktsmessig at harstadmannen gjennomfører deler av dommen i fengsel. Det vil bare gjøre sannsynligheten for at han havner tilbake på kjøret større.

Rehabilitering

Til tross for de sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende, finner lagmannsretten det forsvarlig å reagere med fullt betinget dom.

Samtlige lovbrudd fra dommen i Trondenes tingrett må ses i sammenheng med domfeltes rusproblemer, og mannen må ansees å være i en rehabiliteringssituasjon, poengterer lagmannsretten.

Så lenge tiltalte følger de strengt stipulerte premissene i programmet, slipper han fengsel.

Siden mannen har lite penger til livsopphold, fant lagmannsretten også at boten på 8000 kroner var for stiv. De halverte den.