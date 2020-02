– Dette var en skuffelse

nyheter

Jentoftsen er leder i råd for funksjonshemmede i Harstad, og tar saken opp i neste møte.

Nybåtene en nytelse

– Jeg reiste med en av de nye hurtigbåtene for vel en uke siden på vei til møte i Troms Høyre. Som rullestolbruker var det lett å finne de godt oppmerkede plassene som var reservert rullestolbrukere. Ingen armlener var i veien hvis man skulle ønske å forflytte seg over i vanlige seter. I tillegg var det god plass mellom seteradene. Det var i tillegg ladestasjoner på hver seterad, som var lett å nå for alle. Jeg vil beskrive det som en nytelse å reise med de nye båtene, sier Jentoftsen.