Tror det foregår skjult mobbing

En rapport fra mobbeombudet for skoleåret 2018/2019, var tema i Barn og unges kommunestyremøte i Harstad fredag.

Få henvendelser fra Harstad

– Jeg har hatt ganske få henvendelser fra Harstad. Det kan være fordi skolene i Harstad gjør en god jobb for å hindre mobbing, eller så kan det være at mange ikke vet om at jeg finnes, sa mobbeombud Jon Halvdan Lenning fra Troms og Finnmark fylkeskommune.