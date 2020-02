Mange fortau i Harstad er ikke brøytet: Her må folk vasse i snø

nyheter

De som velger å bruke fortauet ved Byskillet må vasse i 30 cetimeter snø eller gå i kjørebanen.

Jobber på spreng for å holde gatene snøfrie Fem brøytesjåfører jobber 11 timer daglig for at vi skal komme fram.

I reglene for brøyting av kommunale veier i Harstad står det at brøyting av fortau og gang- og sykkelveier skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.