Tar forholdsregler etter alvorlig skredulykke

Løkke tilbrakte lang tid under snøen, før han ble gravd fram. Ulykkesrapporten er ferdig, og Den Norske Turistforeningen håper den vil bidra til at lignende ulykker kan unngås i fremtiden.

Rapporten konkluderer med at utløsningen av skredet kunne vært unngått, ved at turlederen hadde droppet å gå inn i utløpssonen. I ettertid har man også funnet at hele turfølget burde hatt med seg personlig sikkerhetsutstyr.