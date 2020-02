Flott dag på Seljestad: - Viktig for oss å lære

nyheter

Elevene brukte første del av dagen til blant annet å lære å føre en enkel samtale med hverandre på samisk. Flere hilste på oss på samisk. Andre tegnet det samiske flagget og lærte seg ulike samiske ord.

Leonora Adolfsen (14) og Nora Bøgner (14) i 9D synes det er morsomt at skolen arrangerer en slik markering. Jentene påpeker at både nasjonaldagen og den samiske kulturen er viktig for mange i Norge, spesielt her i nord.

– Da blir det jo viktig for oss å lære om det også. Vi har også en samisk lærer, så vi lærer mye året rundt, og det er bare gøy, forteller Leonora Adolfsen.

– Jeg tror de fleste synes det er morsomt med et alternativt opplegg til en vanlig skoledag, så mange har nok sett frem til denne dagen, fortsetter Nora Bøgner.

Bidos til lunsj

På mat og helse lagde elevene bidos, som senere ble servert til lunsj ute i lavvo. Joar Traasdahl (14) og Fredrik Nikolai Måge (14) i 9B er med på å tilberede maten. De forklarer at bidos er en samisk gryterett med reinsdyrkjøtt og grønnsaker som serveres med brød. Guttene synes opplegget for dagen er kjempebra, og gleder seg til å spise måltidet ute i lavvoen.

Artig for samiske elever

Spesielt artig er det for elevene som har samisk tilknytning. Iver Hætta-Jacobsen (14) har samisk opphav og synes det er stas at skolen bruker en hel dag på å feire dagen. Han skal fortsette feiringen hjemme. Iver kan litt samisk fra før av, og synes det er fint at flere på skolen lærer seg litt av språket, selv om de ikke har samisk tilknytning.

Sigdis Hagen har også samisk tilknytning i familien, og synes det er interessant å lære mer om sin egen bakgrunn.

– Det er også gøy å se de andre elevene prøve å snakke samisk. Det er flere på trinnet med samisk tilknytning, så jeg tror mange synes det er spennende å gjøre så mye ut av dagen, sier Hagen.

Nytt for året

Avdelingsleder Elin Hartvigsen forteller at opplegget et nytt for året. Seljestad ungdomsskole har flere ansatte og elever med samisk bakgrunn, som bidrar til at fokuset og engasjementet rundt dagen blir større. Hun informerer også om at de samiske veiviserne skal besøke skolen senere i februar, slik at elevene kan lære enda mer om samisk kultur.

– Vi er glade for at samefolkets dag ble godt markert på vår skole, og vi tenker at denne markeringen er kommet for å bli, avslutter Hartvigsen.