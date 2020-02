Fagskolen på Fjelldal: Utålmodige politikere og bygdefolk

nyheter

Onsdag møttes kommunepolitikere fra de fleste partiene til et orienterings- og samspillsmøte for å bli oppdatert framdrifta i prosjektet.

Veikryss skaper problemer

Prosjektleder Ingrid Davidsen kunne fortelle at Statsbygg er i gang med forprosjektet til undervisnings- og øvingsområdet, og at dette skal være klart til sommeren. Når det gjelder etablering av studentboliger, kan disse ikke påbegynnes før krysset på RV 824 er utbedret og regulert. Det har kommet innsigelser fra Statens vegvesen om at veibiten ned til brannskolen, samt kollektivfelt, må være ferdig før studentboliger kan tas i bruk. Kostnadene for dette er ikke Statens vegvesen villig til å ta, så nå står striden mellom Tjeldsund kommune og Statens vegvesen. Vegvesenet anbefalte først dialogmøter, men de svarer ikke på henvendelser, og derfor råder Ingrid Davidsen kommunen om å ta saka til mekling.