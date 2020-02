nyheter

Erik Somby Iversen, byggeleder for Troms og Finnmark fylkeskommune, sier at de stenger Fylkesvei 1 over Møkkelandet rundt klokken 1330 tirsdag.

- På grunn av været har vi slått ned bommen på Møkkelandet. Slik værmeldingen ser ut nå, åpner vi veien igjen klokken 18. Jeg håper at dette blåser fort over, sier Iversen.

En buss skal ha fått problemer på stedet på grunn av vind og snø.