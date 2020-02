nyheter

Harstad: 09.15: Politiet øver i sentrum.

Kvaløya: 08.29: Buss involvert i trafikkulykke på Åsland. Nødetatene på vei til stedet. 08.41: Trafikken står på stedet. En del kø i begge retninger. Politiet er ankommet. 09.39: Det skal være to kjøretøy involvert, en varebil og en buss. Møteulykke mellom disse der vitner melder om at varebilen er kommet over i feil kjørefelt. Les mer om saken her: Buss involvert i trafikkulykke på Kvaløya