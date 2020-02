Festspilldirektøren krysser fingre for ny kino med black box

nyheter

Den nye festspilldirektøren er halvveis i oppkjøringsåret mot sitt første festspill som direktør. Hun er full av lovord om hvordan hun i fjor observerte at Harstad forvandles til en helt unik festivalby under Festspillene.

– Alle harstadværinger bør klappe seg selv på skuldra over at de klarte det igjen, etter hvert festspill. Festivalen er stor for en by på denne størrelsen, og det er spesielt at Harstad tar ansvar for å lage fest for hele landsdelen siden vi er Festspillene i Nord-Norge. Dette er noe vi ønsker å legge enda mer til rette for i år, sier hun.