Harstadpakken og Aldesa er enige om sluttprisen på tunnelen

nyheter

Prosjektleder for Harstadpakken, Geir Hartz Jørgensen, underskrev fredag sluttoppgjøret for arbeidet med Harstadåstunnelen sammen med Fernando Lana Hernandez fra Aldesa.

- Det betyr at vi er enige om et samlet oppgjør for alt arbeidet med tunnelen, sier Jørgensen.