– Det er en skandale at så få av Harstads gater har kvinnenavn

De engasjerte seg denne uka i sosiale medier der debatten har gått, etter at blogger og forretningskvinne Sophie Elise Isachsen sa at hun gjerne får ei gate oppkalt etter seg i hjembyen. Den kjente bloggeren fra Harstad, fortalte på Harstadkonferansen hvordan hun profilerer byen så ofte hun kan. På Momentumkonferansen i høst stilte også forfatter og lingvist Helen Uri spørsmål ved det kjønnede språket vårt. Hvorfor er så få gater oppkalt etter kvinner? Ifølge lokalhistoriewiki.no er det bare tre gater i Harstad som bærer et kvinnenavn.

– Det er egentlig helt skandale i Harstad. Vi kan ikke være bekjent av å bare ha noen få gatenavn som hedrer kvinner, sier Heidi Angell Strøm, stipendiat ved Universitetet i byen.