Trafikktelleren er på plass i tunnelen: – Oppsiktsvekkende høye og positive tall

nyheter

– Oppsiktsvekkende høye og positive tall, er prosjektleder for Harstadpakken, Geir Jørgensen i Statens vegvesens første kommentar til tallene.

Et kjøretøy hvert 6. sekund

Hele 6732 kjøretøyer passerte gjennom tunnelen i løpet av 24 timer tirsdag. Tellingene viser ikke overraskende at det er de to timene mellom 07-00-09.00 om morgenen og mellom 15.00- 17.00 om ettermiddagen at trafikken er høyest.