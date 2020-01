nyheter

Den sølvforgylte medaljen med byvåpenets blå bølger på hvit emalje deles ut til «. personer som har gjort en fremragende innsats til beste for Harstad by, og hvor denne innsats har vært av særdeles stor betydning for byens fremgang og vekst», står det i statuttene.

Her får Halvar byens fortjenstmedalje Knapt noen andre kan vise til lignende merittliste innen Harstad-politikken enn Halvar Hansen. – På tide å gi mannen byens fortjenstmedalje, sier ordfører Kari- Anne Opsal.

1. Reidar Kaarbø 1953