Ungdomsskole advarer foreldre om den nye trenden: rus på muskatnøtt

Nylige hendelser i regionen har fått rektor på Bardu ungdomsskole til å innse at en farlig rus-trend er økende blant ungdommen. Det vil de nå forsøke å stoppe.

– Vi vet at ungdom helt ned i 13-årsalderen i regionen har prøvd ut dette og resultert i å bli sendt på sykehus. Jeg var selv ikke klar over at muskatnøtt kunne brukes på dette formålet, men det er altså tidligere rapportert dødsfall internasjonalt ved bruk av dette. Vi har ingen miste. Derfor føler vi på å ta et ansvar og kobler på hele regionen, sier rektor på Bardu ungdomsskole, Tor Eriksen.