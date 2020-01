Godt musikalsk tidsbilde

nyheter

Musikken frå denne tida bygger på andre reglar enn det vi er vant til. Derfor var musikken rik på både harmoniske og melodiske vendingar som vi sjeldan høyrer. Prinsippet om at musikken skulle uttrykke ”affekter” krev god kjennskap til framføringspraksis for både song og instrument. Dette var noe vi merka både hos Berit Norbakken og Solmund Nystabakk.

Sjølv om det gikk i italiensk gav musikken og titlane klår beskjed om at her var det mange såre kjensler som skulle uttrykkast. Berit Norbakkens kontroll over både dynamikk og dei ulike melodiske vendingane og ”krøll” er beundringsverdig.

Musikken er skriven i ei tid då musikkteater eller opera var det store nye. Då var dei på jakt etter noe som kunne støtte kraftig song frå scena. Lutten var det mest anvendte instrumentet til song og passa til meir intime salongar. Det nye instrumentet blei chitarrone eller teorbe der halsen vart forlenga og resonanskassa vart større. Det utvida både luttens klang og register noe som gjorde den egna til å akkompagnere song frå scena. Det var eit slikt instrument Solmund Nystabakk spelte på. I Toccata Prima av Giovanni Kapsberger – ein av pionerane på instrumentet – demonstrerte Nystabakk god kjennskap til framføring og den rike klangen til instrumentet.

Det er flott og prisverdig å få oppleve denne type musikk.

Dette var den første av til saman sju konsertar dette halvåret som organisten i Trondenes kirke, Maria- Daniela Rasch, arrangerer. Den neste er i februar med MiNensemblet og Mark Bennett i eit program dei vil lage cd av.

KVELDSMUSIKK

Duo Hyperborea

Berit Norbakken, sopran

Solmund Nystabakk, teorbe

Trondenes kirke

Torsdag kveld

Publikum: 6