nyheter

Skibotn: 08.16: 17 biler kontrollert på morgenen med tanke på førerkort og promille. Alt ok.

Tromsø: 07.17: Trafikkuhell på Storelva, to biler involvert. Det er ikke behov for ambulanse da det ser ut til å ha gått bra med de involverte. Oppdatering: Fører av den ene bilen anmeldes for vikepliktsbrudd.

Bodø: 07.15: Det har i løpet av natten blitt stjålet en bil fra Bertnes-området. En rød Toyota Yaris med regnr. XV 61198. Ved observasjon, ring politiet på 02800.