Folkehelsekoordinator Dagrun Weines har i en rapport på over 60 sider kartlagt Harstadværingens helsetilstand og påvirkningsfaktorer i 2019. Hensikten med rapporten er å gi politikerne en oversikt over tilstanden, slik at de kan sette inn nødvendige tiltak der det er behov.

Høyt antall uføre

Weines er sterkt bekymret over funn i rapporten som viser at Harstad har fått et stort og økende antall uføretrygdede, eneforsørgere og folk som mottar støtte til livsopphold.