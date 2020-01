- Selve startskuddet på nytt kulturår

nyheter

Det sier Merete Jakobsen Klæboe, produsent i Hærens musikkorps.

Nyttårskonsert med Hærens musikkorps er en tradisjon som ble startet allerede i 1994, i Harstad. Lørdag smeller champagnekorkene igjen.

- Årets sangsolist er mezzosopranen Ingeborg Gillebo og korpset ledes av dirigent Peter Szilvay. Nyttårskonserten har med seg selveste Per Sundnes som konferansier. Disse tre kjenner hverandre godt og har bidratt sterkt i valg av program. Det er duket for en nyttårskonsert med Stolz vakre Du Sollst mein Keiser meine Seele sein, Lehárs romantiske Meine Lappen die kussen so heis fra operaen Giuditta og fyrrige toner i et utvalg fra Carmen. Og selvsagt årets variant av sjampanjegaloppen, Lumbyes Champagne Galop, med Forsvarets morsomste musikere Erik Fossen Nilsen og Eivind Siljeholm, sier produsenten.

- På telefon fra Oslo forteller Per at han nesten ikke klarer å vente med å ta turen nordover for å snuse inn den nordnorske luften, musikken og ikke minst møte et publikum han vet leverer.

Den tidligere MGP-generalen har vist seg som en meget god klassisk musikk kjenner gjennom flere år i NRK klassisk og P2. Han har ledet flere konserter med ulike orkester og korps og med en far som spilte trompet i Forsvarets musikk er han godt bevandret i militærkorpsenes repertoar.