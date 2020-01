Saksøker forsikringsselskap etter vannskade

nyheter

Bygges eies av Kvæfjord Eiendom AS, et 100 prosent kommunalt eid foretak, opprettet for å håndtere kommunens omfattende bygningsmasse. Det tidligere asylmottaket er fullforsikret i KLP Skadeforsikring. Men partene ble aldri enige om forsikringsoppgjøret i ettertid av den nevnte vannskaden, og nå skal saken opp til avgjørelse i Trondenes tingrett.

Ingen utbetaling

Forsikringsselskapet fant raskt ut at de ikke var forpliktet til å dekke skaden under gjeldende forsikringsavtale. KLP mener at bygget i realiteten var fraflyttet på skadetidspunktet. Dette øker risikoen for skader. Noe Kvæfjord Eiendom var pliktig til å varsle fra om til forsikringsselskapet, men aldri gjorde.