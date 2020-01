Sola tilbake i helga!

nyheter

Etter en måned uten sol, vender sola tilbake i Harstad tirsdag 10. januar – i teorien.

Det finnes tabeller over mørketid og midnattssol, men tabellene må leses med "riktig blikk". De tar nemlig utgangspunkt i når man kunne observert sola hvis det ikke hadde ligget noe i veien.

Ifølge tabellen er det for eksempel slutt på mørketiden i Harstad 10. januar hvert år, men i praksis går det et par ekstra dager før sola faktisk kommer så høyt på himmelen at den går over fjellene, og blir synlig i lavlandet.

Hanna nominert som årets influenser Hanna Sundquist fra Harstad med i Vixen Awards-kåring.

Årets første solstråler i lavlandet i Harstad kan man se 12. januar, hvis det er klarvær. Ifølge yr.no er prognosene heller dårlige for å se den de kommende dagene. Det meldes overskyet og mildvær en god stund fremover.

Allerede 25. september startet mørketiden på Nordpolen, og i løpet av oktober forsvant solen fra Svalbard, Hopen og Bjørnøya.

Mørketid er når sola er under horisonten hele døgnet. Men det betyr ikke nødvendigvis at det er helt mørkt hele døgnet.

Crossfit-tur til Madeira gikk ikke helt etter planen. Nå krever 28 harstadværinger over 300.000 kroner tilbake 28 personer fra byens crossfit-miljø mener de har et samlet beløp på mer enn 300.000 kroner til gode, etter at de betalte for en treningsreise til Madeira som gikk i vasken.

– Mørketiden er ikke bare mørk. Vi har en god del dagslys til solen står seks grader under horisonten, uttalte meteorolog Jon Austerheim ved Værvarslinga for Nord-Norge til Yr.no i en tidligere sak om temaet.

Her er oversikten over når det er midnattssol og mørketid: