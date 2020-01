Boligkjøper i Harstad får 115.000 kroner i erstatning etter funn av råteskader

nyheter

Kjøper fant ganske omfattende råteskader i en vegg cirka ett år etter boligkjøpet i sentrum av Harstad. Eiendomstransaksjonen ble foretatt i 2017. Han stevnet selger med sitt forsikringsselskap for et millionbeløp.

Medansvarlig?

Tingretten har nå konkludert med at selger, som aldri hadde bodd i leiligheten, eller foretatt noen større oppussingsarbeider, ikke kan lastes. Forholdet ble heller ikke oppdaget før kjøperen foretok inngrep i konstruksjonen. Retten påpeker også det logiske faktum at det gir liten mening å rekvirere tilstandsrapport, hvis man har til hensikt å skjule mangler for kjøperen.

Verre var det med den profesjonelle takstmannen, som utarbeidet den opprinnelige rapporten om eiendommens tilstand i forkant av transaksjonen. Ved vurderingen av hva takstmannen «kjente eller måtte kjenne til», gjelder et strengt ulovfestet uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere. Selgeren bærer risikoen for at tilstandsrapporten mangler opplysninger om boligen, som kjøperen kunne regne med å få, og som takstmannen kjente eller måtte kjenne til.

Skeivt og skakt

Retten vurderer det slik at det forelå godt synlige forhold, som med tyngde ga indikasjoner om råteskade i veggen, og som skulle vært inntatt i tilstandsrapporten. Det vises til at trappen og utvendig bordkledning på samme vegg var synlig skjev. Under befaringen i retten var det også godt synlig at det var montert fire metallvinkler mellom fjerde og femte trappetrinn.

Skjevhetene i trappen og utvendig kledning er etter en helhetsvurdering en direkte konsekvens av råteskadene på den nedre delen av veggen. Etter rettens syn må det forventes at en takstmann undersøker slike forhold nærmere i forbindelse med en tilstandsrapport, og særskilt kommenterer dette i tilstandsrapporten. Dette er ikke blitt gjort, påpeker dommerfullmektig Markus Arentsen i domspapirene.

«Grovt uaktsomt»

Retten påpeker at hvis takstmannen hadde opplyst om forholdene, ville det gitt kjøperen en sterk oppfordring til å foreta nærmere undersøkelser. Etter rettens syn kan det ikke forventes at en alminnelig huskjøper skal oppdage slike forhold på egen hånd, samt inneha nødvendig kunnskap for å sette skjevhetene i sammenheng med råteskader.

Samlet sett mener retten at det er kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at takstmannen har opptrådt grovt uaktsomt. Opplysninger som gir klare indikasjoner på råteskader, må anses som viktige for kjøpsmotivasjonen, og dermed også for den enkelte kjøper.

De manglende opplysningene ville hatt betydning for om kjøpekontrakt i det hele tatt ville kommet i stand, eller på andre vilkår. Retten finner derfor at de manglende opplysningene har virket inn på avtalen.

Begge parter må dekke egne saksomkostninger.