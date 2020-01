Strammer inn på turistfisket

nyheter

Det melder nærings- og fiskeridepartementet. Forslagene har til hensikt å øke bærekraftigheten til næringen og hindre sløsing med ressurser og smugling.

-Det er en utfordring at enkelte smugler fisk ut av landet i store mengder. De som gjør dette har ikke nødvendigvis vært gjester ved registrerte turistfiskebedrifter. Et av forslagene vi nå sender på høring, er at det bare er turister som har fisket ved registrerte turistfiskebedrifter som kan ta med fisk ut av landet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.