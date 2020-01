nyheter

Bodø: 07.21: I rundkjøringen Rv80 og FV 834 mot Kirkeveien har det vært et sammenstøt mellom to biler. Ser ikke ut til å være personskade, men alle blir tilsett av helse. To personer involvert.

Nordreisa: 05.10: Branntilløp i bolig. En person skal ha pustet inn noe røyk, og blir tatt hånd om av helsepersonell på stedet, meldte politiet. En halv time senere ble det meldt at brannen var slukket. Forholdet vil bli videre etterforsket for å avdekke årsak til brannen.