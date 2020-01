Vil ikke skilte ny fylkeskommune ennå

nyheter

Flere utfordringer knyttet til sammenslåingen av de to nordligste fylkene har ført til at Statens vegvesen vil avvente skilting av den nye fylkeskommunen. Spesielt i Finnmark har sammenslåingen møtt massiv motstand, og både Sp og Ap har varslet omkamp. Dét, samt et langt fylkesnavn og det faktum at det nye fylket beholder begge de gamle fylkesvåpnene, vanskeliggjør skiltingen.

– Statens vegvesen valgte derfor å avvente skilting på fylkesgrensene for å få synspunkter fra den nye fylkeskommunen, som kommer med sin tilbakemelding i januar, skriver Kari Karstensen i Statens vegvesen Region Nord i en e-post til VG.