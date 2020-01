UiT-rektoren tror klimaendringer vil gi flere innbyggere i Nord-Norge

nyheter

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste i november en befolkningsnedgang på 2.089 personer i de tre nordligste fylkene. I Troms ble det 827 færre innbyggere mens Finnmark mistet 325 og Nordland 937.

– Det betyr at det er færre unge mennesker i Nord-Norge som er kandidater til å bli studenter hos oss, sier UiT-rektor Anne Husebekk til Khrono.

Viserektor Kriss Rokkan Iversen presenterte i oktober en rapport for universitetsstyret som viser at den negative befolkningsutviklingen vil innebære at tilgangen på menneskelige ressurser er en begrensende faktor for utviklingen av Nord-Norge i årene som kommer.

Håper på «lakseeffekten»

En undersøkelse lagt fram i september viser at UiT bidrar med en liten netto innflytting til Nord-Norge, men Husebekk tror ikke at landsdelen kan regne med at universitetet kan avhjelpe nedgangen i folketallet noe særlig mer enn det gjør i dag.

– Men vi håper på «lakseeffekten»; at stedet der du har studert vil du vende tilbake til, som laksen som vandrer tilbake til der den ble klekket ut, sier hun.

Kan få «hjelp» fra klimaendringer

Husebekk sier til Khrono at UiT kan oppleve drahjelp fra klimaendringene på sikt og dermed tiltrekke seg flere studenter.

– I fremtiden kan vi ikke si nei til migranter. Klimaendringene kan gjøre at levekårene blir dårligere en del andre steder i verden fordi det blir for varmt, eller det blir flom og oversvømmelser og andre negative klimaeffekter som gjør det ubeboelig. Her i Nord-Norge, derimot, vil det være gode levekår, sier hun.