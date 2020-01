Nyttårskonsert med operatoner

nyheter

Konserten i Huset i havet i Grov var den første på miniturneen som omfatter sju konsertsteder ute i distriktene. Også denne gang var det fullt hus, for mange vil ha med seg den årlige nyttårskonserten som for Grovs vedkommende ble arrangert for 14. gang.

Ledende roller

Musikalsk leder Erika Toth vet hva folk ønsker seg når nyttåret skal spilles inn. Som vanlig hadde hun laget et repertoar der Johannn Strauss d.y. var godt representert med blant annet ”Overture fra Flaggermusen” og mot slutten ”An der schönen blauen Donau”.