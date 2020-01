Liv Helene (50) fikk uventet en ekstraregning på 44.500 kroner for ektemannens opphold i sykehjem i 2018 - kan bli nødt til å selge huset

nyheter

Regningen dreier seg om et såkalt etteroppgjør fra 2018 for betaling på sykehjemsplassen for ektemannen Arvid. Den 53 år gamle ektemannen er rammet av en svært sjelden demenssykdom. Han fikk langtidsplass på sykehjem i januar 2018. Ekstraregningen kom 14. oktober i 2019, etter at skatteoppgjøret for 2018 forelå.

Brøt sammen

Liv Helene Jørgensen er uføretrygdet. Sjokkregningen gjorde ikke helsetilstanden bedre.