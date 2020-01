Kundene kjøper restematen

nyheter

Too good to go er en app på telefonen som knytter butikker og spisesteder som har mat til overs sammen med folk som ønsker å kjøpe maten til redusert pris. I Norge samarbeider Too Good To Go med over 1800 butikker og spisesteder og over 950.000 nordmenn bruker appen.

– Det er en glede å se at samarbeidet mellom næringslivet og innbyggerne i Harstad har sørget for at nesten 15.000 måltider har kommet til nytte og glede istedenfor å ende opp som matsvinn, sier Hanne Johansen, kommunikasjonsrådgiver i Too Good To Go.