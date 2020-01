Tunnelen er 1407 meter byutvikling

Endelig får vi ta i bruk noe vi har betalt for i tre og et halvt år.

Det har ikke alltid vært slik, og for mange har det vært en tornefull vei frem mot lørdagens seremoni. For tidligere ordfører Helge Eriksen må det ha vært som å kjøre over en spikermatte i 2011. Hans standhaftige tro på at Harstadpakken med tunnel var den best farbare vei for samferdsel i Harstad, punkterte valgkampen for Høyre. Det endte opp i et protestvalg, og for Eriksen fremstår veistubben gjennom kalkskifer, glimmergneis og dolomittmarmor som en sarkofag over hans fire år lange ordførerperiode fra 2007 til 2011.

Under lørdagens seremoni fikk han en fortjent oppreisning av ordfører Kari-Anne Opsal. Helge Eriksen tok en for laget i 2011. Drøye åtte år senere, etter 499 sprengsalver og 39 måneders graving, asfaltering og teknifisering, er det det vi skal huske – og takke han for.

Bompenger er omstridt, og vi skal ha respekt for at det oppleves som en avgift som slår skjevt ut. Men så er det også sånn at vi allerede har betalt bompenger siden 27. juni 2016, og bruk av Harstadåstunnelen vil ikke gjøre utslag på den månedlige fakturaen fra bompengeselskapet. Endelig får vi ta i bruk noe vi har betalt for i tre og et halvt år.

Poenget med veien gjennom Harstadåsen er å ta ned trafikken gjennom sentrumsgatene. Hvorvidt man når målet om en reduksjon på 40 prosent innen 2040, vil tiden vise. Men uansett vil effekten være merkbar allerede fra dag én. Dette vil igjen gi nye muligheter for en sentrumsutvikling som allerede har fått en god og nødvendig omstart. Tungtransporten har lite og ingenting i trange sentrumsgater å gjøre, og dens fravær vil alene være et pre for et langt hyggeligere Harstad sentrum.

Vi ønsker oss et Harstad i vekst. Vi ønsker oss en by i utvikling. Harstadåstunnelen er i så måte et godt og fremtidsrettet virkemiddel.