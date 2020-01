Velkommen til det nye, men ikke glem det gamle

nyheter

Avslutningen på 2019 var i Harstad Tidende og på ht.no – og i harstadsamfunnet for øvrig – preget av rusproblematikken i ungdomsmiljøene i kommunen. Gjennom en serie artikler fikk vi en kunnskap som åpenbart har vært en øyeåpner for store deler av befolkningen. Alarmen gikk da kommunens rusforebyggende team gikk ut i mediene, og i tur og orden har politi, skoler, politikere – og ikke minst ungdommen selv – fulgt opp og delt sine bekymringer i det offentlige rom. Det er et sunnhetstegn ved harstadsamfunnet.

Har ruset seg siden han var 12 år, nå ber han om hjelp Den narkomane Harstad-mannen i 30-årene er domfelt for diverse kriminalitet hele 18 ganger i tidsrommet 1998–2018. Han er i tillegg ilagt flere forelegg og bøter.

Alvoret i saken ble ytterligere understreket gjennom et folkemøte om rus som ble arrangert i Nordic Hall 19. desember. På samme møte fikk russestyret en invitasjon til ordførerens kontor for å drøfte hvordan ungdommene kan brukes i kampen mot narkotika. Det er viktig at dette møtet blir gjennomført så raskt som mulig etter skolestart til uka. For selv om vi har gått inn i et nytt tiår, er situasjonen like alvorlig i januar 2020, som den var i slutten av desember 2019. Snøen som falt i fjor er ikke borte, hvilket et større narkobeslag rett før jul er et alarmerende bevis på.

Betydelig narkobeslag torsdag: - Byen rensket for partydop Natt til torsdag ble et betydelig kvanta ecstasytabletter, amfetamin, GHB og cannabis beslaglagt i Harstad.

Kampen mot narkotika er imidlertid ikke et problem som skal løses på ordførerkontoret, av ordfører, ungdom og politi alene. Her må vi alle ta samfunnsansvar på bred front. I så måte er det gledelig å registrere at mange harstadborgere har meldt sin interesse for å gå natteravn. Symboleffekten i et natteravn-prosjekt må ikke undervurderes, og vi hilser det hjertelig velkommen. Jo før, jo heller.

Sosiale medier blir gjerne sett på som et kompass for folkemeningen. Og i en romjul preget av Ari Behns tragiske bortgang, har mange tatt til orde for åpenhet og viktigheten av å bry seg om hverandre. Hvis alle disse ytringene er basert på ektefølt oppriktighet, lover det godt for å håndtere mange utfordringer i 2020. Også rusproblematikken i ungdomsmiljøet i Harstad.