Dette jobber politiet med fredag

Fauske: 14.00. Utrykningspolitiet har gjennomført laserkontroll i Røvikatunnelen. Resultat: 4 forenklede forelegg, høyeste måling 95 km/t i 80 sone, melder Nordland politidistrikt.

Sortland: 10.00. Utrykningspolitiet har gjennomført promillekontroll i Vesterålsgata. 50 stk. førere kontrollert, ingen reaksjoner, melder Nordland politidistrikt.

Seines: 10.00. E6. Melding om at et vogntog sperrer et felt i bakken. Politiet er på stedet og dirigerer, melder Nordland politidistrikt.

Litt senere meldte Nordland politidistrikt følgende: Sjåføren jobber med å legge på kjettinger. Fortsatt et felt sperret.

Vogntoget er kommet seg videre. ingen trafikale problemer.

Lavangen: 09.00. E6. Melding om sammenstøt mellom to vogntog rett øst for Fossbakken. Skal ha vært lav fart. Det meldes også at personbiler er berørt, men uklart på hvilken måte. E6 er sperret, men det skal ikke være personskader. Patrulje på tur mot stedet. Oppdateres.

Litt senere melder Troms politidistrikt følgende: Berging er utført og ett felt er åpnet. Fortsatt glatt og strøbil er bestilt.

Leknes: Natt til fredag. Nødetatene rykker ut til garasjebrann i sentrum. Mer info kommer.

Litt senere meldte Nordland politidistrikt: Brannen er i en frittstående garasje. Nødetatene fremme på stedet. Slukkeinnsats pågår.

Brannen er slukket, garasjen er totalskadd. Ukjent brannårsak. Politiet er på stedet og gjør videre undersøkelser.

Bjerkvik: Natt til fredag. Bilfører stanset av UP, mistanke om ruspåvirket kjøring. Bevissikring utført, førerkort beslaglagt, melder Nordland politidistrikt.

Dønna: Natt til fredag. Dønnesveien. Grunnet kraftig vind på stedet, er det meldt om bygningsdeler som tas av vinden. Det bes om at folk som ferdes ute tar hensyn til ekstremværet, rapporterte Nordland politidistrikt.