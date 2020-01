Nybakte tjeldsundinger i ny kommune

nyheter

– At vi nå er blitt Tjeldsund kommune, er helt ok! Tjeldsundet går helt naturlig gjennom området her, så om jeg skal være helt ærlig så synes jeg navnet passer godt, sier Unni Jensen.

Hun bor på Evenskjer, som fortsatt er kommunesenter i den nye kommunen, etter at Skånland slo seg sammen med Tjeldsund fra 1. januar i år.