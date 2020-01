Nå kan du søke om sosialhjelp ved Nav i Harstad digitalt

nyheter

Den nye løsningen gjør at innbyggerne kan søke hjemmefra hele døgnet, om så via mobilen sin. Nav har digitalisert flere tjenester. Dette gjelder også for innbyggerne i Harstad kommune, og andre kommuner som har tatt i bruk den nye løsningen, heter det i en pressemelding.

– Innbyggerne forventer at også sosialtjenesten er tilgjengelig i digitale kanaler, i tråd med digitaliseringen i NAV og i samfunnet generelt, skriver Nav-leder Kari Eltvik Hanssen.

For å søke sosialhjelp digitalt må man logge seg inn på «Ditt Nav» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger. Trenger en hjelp til utfyllingen, kan en ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon, opplyser etaten.

Du kan også få hjelp av din veileder eller ved å oppsøke NAV-kontoret i åpningstiden. Søkere som av ulike årsaker ikke kan eller vil benytte seg av den digitale kanalen kan fortsatt bruke papirsøknad, understrekes det.

Erfaringene fra de kommunene som har tatt løsningen i bruk er gode og at mange brukere foretrekker å søke digitalt. Antall digitale søknader i disse kommunene varierer mellom 30 og 50 prosent.