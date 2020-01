– Turen var helt fantastisk

nyheter

Tre identiske fartøy, hver med en kapasitet på 296 personer, skal nå betjene et av Norges største hurtigbåtsamband. Det er Fjordprinsen, Fjorddronningen og reservebåten Fjordjarl. Årlig skal de frakte over 200.000 reisende fra Tromsø, via Finnsnes, Brøstadbotn, Engenes og til Harstad. Eller omvendt.

Stabilt og fint

Vi var på plass i blåsten ved Fjorddronningens ankomst klokken 16.45. Fire av passasjerene som gikk i land var Trine Lundamo og mannen Alexander Os som hadde reist fra Tromsø til Harstad sammen med barna Sigrid (3) og Solveig (5). Og det var en tur som gikk over all forventning.